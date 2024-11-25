В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об ударах по РФ актом агрессии

Заявление главы МИД Франции Жана-Ноэль Барро об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории РФ является актом агрессии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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