善待他人. О тайном союзе медведя и дракона. В любой непонятной ситуации китайский чиновник "притворяется мёртвым"

Почему в такой аналитической статье нет ни слова об американском импорте на украину..., достигшего уже 200 млрд баксов. Можно только догадываться как Байдены и Ко наварились....

VORON VoronS

А никто и не обольщается! Россия расчищает в Мире место пока ТОЛЬКО для себя!!!!!!!!!!!!!!!!! Китаю как и Индии еще придется это сделать!!! Им об этом прямо так и сказали!