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善待他人. О тайном союзе медведя и дракона. В любой непонятной ситуации китайский чиновник "притворяется мёртвым"

善待他人. О тайном союзе медведя и дракона. В любой непонятной ситуации китайский чиновник "притворяется мёртвым"

Юрий Кот Бородатый анекдот сегодня заиграл новыми красками. "Мир разделился на два лагеря - одни вешают американские флаги у себя в кабинетах, на крышах домов, покупают футболки с изображением флага, другие - эти флаги срывают, рвут и жгут.

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Комментарии
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W
Walery
Почему в такой аналитической статье нет ни слова об американском импорте на украину..., достигшего уже 200 млрд баксов.  Можно только догадываться как Байдены и Ко наварились....
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1 д.
VORON VoronS
А никто и не обольщается! Россия расчищает в Мире место пока ТОЛЬКО для себя!!!!!!!!!!!!!!!!! Китаю как и Индии еще придется это сделать!!! Им об этом прямо так и сказали!
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17 час.
avershin1947mailru Авершин
Бизнес есть бизнес! И сначало надо разобраться с нашими бизнесменами.
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15 час.

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