善待他人. О тайном союзе медведя и дракона. В любой непонятной ситуации китайский чиновник "притворяется мёртвым"

Юрий Кот Бородатый анекдот сегодня заиграл новыми красками. "Мир разделился на два лагеря - одни вешают американские флаги у себя в кабинетах, на крышах домов, покупают футболки с изображением флага, другие - эти флаги срывают, рвут и жгут.
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