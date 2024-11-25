Глава МИД Британии забил тревогу из-за плененного под Курском наемника

ЛОНДОН, 25 ноября, ФедералПресс. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон предоставит максимальную поддержку воевавшему в ВСУ британскому гражданину, которого взяли в плен в Курской области.
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