В Тюменской области в рамках акции "Знакомство с полицией" школьники посетили базу патрульно - постовой службы

Учащиеся школы №94 корпуса 2 посетили базу патрульно-постовой службы. О работе своего подразделения подросткам рассказал временно исполняющий обязанности командира батальона подполковник полиции Александр Ченцов.
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