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Рангник об игре Рэшфорда: «Не знаю, почему так. Было бы хорошо, если бы он забил. Нападающим важна уверенность»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после победы над «Астон Виллой» (1:0) в 3-м раунде Кубка Англии ответил на вопрос об игре форварда Маркуса Рэшфорда.

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