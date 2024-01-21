Гузеева: давай зарегистрируемся

По примеру других звезд, актриса подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Филипп Гончаров По примеру других звезд, актриса подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva.