Гузеева: давай зарегистрируемся

По примеру других звезд, актриса подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Филипп Гончаров По примеру других звезд, актриса подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva.
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