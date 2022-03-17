Сбер выдал первый кредит по льготной программе кредитования Банка России

Сбер выдал первый кредит по льготной программе кредитования бизнеса Банка России. Кредитные средства в размере 3 млн рублей получила офтальмологическая клиника из Владивостока, сообщает пресс-служба банка.
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