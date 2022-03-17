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Сбер выдал первый кредит по льготной программе кредитования Банка России

Сбер выдал первый кредит по льготной программе кредитования Банка России

Сбер выдал первый кредит по льготной программе кредитования бизнеса Банка России. Кредитные средства в размере 3 млн рублей получила офтальмологическая клиника из Владивостока, сообщает пресс-служба банка.

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