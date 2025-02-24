Минэкономразвития РФ высоко оценило работу тюменского центра «Мой бизнес»

ТЮМЕНЬ, 24 февраля, ФедералПресс. Для успешного развития бизнеса важно обеспечить всестороннее и открытое освещение текущих условий ведения предпринимательства, а также доступную информацию обо всех имеющихся программах государственной поддержки.
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