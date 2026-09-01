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Нефть Brent подорожала до 92,23 доллара за баррель

Нефть Brent подорожала до 92,23 доллара за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на Brent достигла 92,23 доллара за баррель, это максимум с 25 августа.

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