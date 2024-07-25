На дорогах Приморья сохраняются проблемы с проездом из-за паводков

Дороги Приморья продолжают страдать из-за подтоплений, вызванных осадками. Об участках с переливами, альтернативных путях и результатах работ по их восстановлению рассказали в пресс-службе правительства Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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