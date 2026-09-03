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Царьград

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Ученые из F&F: сезонные фрукты могут улучшить обмен в печени

Ученые из F&F: сезонные фрукты могут улучшить обмен в печени

Исследование в Food & Function показало, что сезонное употребление фруктов, богатых полифенолами, положительно влияет на жировой обмен в печени у крыс с ожирением.

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