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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Паскуаль: «Мы сходили с ума из-за некоторых ситуаций. Вы можете допустить несколько ошибок, но вы не можете совершить две ошибки подряд»

Главный тренер ответил на вопрос об уроках, вынесенных из поражения от «Локомотива-Кубань», после трудной победы над «Пари НН» (81:78).

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