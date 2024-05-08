Как не испортить пластиковые контейнеры раньше времени: простые правила, продлевающие их жизнь

Пластиковые контейнеры хороши, когда нужно взять еду с собой или хранить запасы в холодильнике. В отличие от стеклянных или керамических емкостей, они дешевле, но имеют более короткий срок годности, в том числе из-за деформации, появления различных пятен и запаха.