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Барражирующий боеприпас «Дань-Т»: между ракетой и беспилотником

Барражирующий боеприпас «Дань-Т»: между ракетой и беспилотником

Российская техника и вооружение на выставке в Египте. На переднем плане справа — «Дань-Т». Фото ОАКРоссийский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает и регулярно демонстрирует новые средства поражения.

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