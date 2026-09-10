Барражирующий боеприпас «Дань-Т»: между ракетой и беспилотником

Российская техника и вооружение на выставке в Египте. На переднем плане справа — «Дань-Т». Фото ОАКРоссийский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает и регулярно демонстрирует новые средства поражения.
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