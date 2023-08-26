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Чемпионат мира по летнему биатлону. Давидова, Брурссон, Джима, Анастасия Меркушина, Харватова, Скоттхайм выступят в спринте

Чемпионат мира по летнему биатлону Брезно-Осрблье, Словакия Женщины Cпринт Начало – 15:30 по московскому времени.

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