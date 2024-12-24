Психолог объяснил популярность типажа Тимати Шаламе и Марка Эйдельштейна у женщин: «Более доступные»

О времена, о нравы: пока вчерашних секс-символов, по которым женщины дружно сходили с ума, обвиняют в токсичной маскулинности, среди девушек набирает обороты мода на субтильный типаж, яркими «образцами» которого считаются, например, звезда «Дюны» Тимати Шаламе и заполучивший мировую известность благодаря «Аноре» Марк Эйдельштейн.