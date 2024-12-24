Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Ну хоть бы  несколько фото предоставили.Праздничные приче...
  • Сергей Рубцовск
    Все от конкретного человека зависит, как он себя ценит, если руки из ж0пы или голова пустая, то задаром работать в лю...Что такое движени...
  • саша дмитренко
    недавно  разбирали  все  виды  рыбной  икры  в  продаже,,цены  и вкус,,советовали обратит  внимание на  икру  трески ...Россиянам назвали...

Психолог объяснил популярность типажа Тимати Шаламе и Марка Эйдельштейна у женщин: «Более доступные»

Психолог объяснил популярность типажа Тимати Шаламе и Марка Эйдельштейна у женщин: «Более доступные»

О времена, о нравы: пока вчерашних секс-символов, по которым женщины дружно сходили с ума, обвиняют в токсичной маскулинности, среди девушек набирает обороты мода на субтильный типаж, яркими «образцами» которого считаются, например, звезда «Дюны» Тимати Шаламе и заполучивший мировую известность благодаря «Аноре» Марк Эйдельштейн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх