Ловушка около Курска захлопнулась. Русские морпехи начали истребление нацистов Ирэн ОрлонскаяРоссийские морские пехотинцы из 810-й бригады за одну ночь проделали марш-бросок на девять километров от Гуева и заняли позиции на окраинах Олешни.
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