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Ловушка около Курска захлопнулась. Русские морпехи начали истребление нацистов

Ловушка около Курска захлопнулась. Русские морпехи начали истребление нацистов

Ловушка около Курска захлопнулась. Русские морпехи начали истребление нацистов Ирэн ОрлонскаяРоссийские морские пехотинцы из 810-й бригады за одну ночь проделали марш-бросок на девять километров от Гуева и заняли позиции на окраинах Олешни.

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евгений черкашин
Россия непобедима.
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