Ловушка около Курска захлопнулась. Русские морпехи начали истребление нацистов Ирэн ОрлонскаяРоссийские морские пехотинцы из 810-й бригады за одну ночь проделали марш-бросок на девять километров от Гуева и заняли позиции на окраинах Олешни.