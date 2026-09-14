"Эвалар" опровергла слухи о нарушениях в составе своих БАДов

Компания "Эвалар" заявила, что распространенная в телеграм-каналах информация о возможных нарушениях в составе их БАДов является недостоверной и вводит потребителей в заблуждение относительно качества продукции.
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