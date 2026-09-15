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The Eurasia Daily news agency

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Igor Levitas: About Rosenbaum and the Battle of Thermopylae

Igor Levitas: About Rosenbaum and the Battle of Thermopylae

Tell me friends, who of you remembers the Battle of Thermopylae? And let's have a bet — ask 100 people on the street — when, where did the Battle of Thermopylae take place, and who won? I am sure that out of thousands of citizens interviewed on the street, not one will answer your question.

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