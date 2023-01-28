«Брайтон» не намерен продавать Кайседо зимой. Хавбек попрощался с командой и пропустил тренировку

«Брайтон» не намерен продавать Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно. Позиция клуба по возможному трансферу полузащитника не изменилась: его хотят сохранить в составе до конца сезона.
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