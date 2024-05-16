Власти не заберут дачи и гаражи у челябинцев из-за строительства новой магистрали. Фото

Власти Челябинска пообещали не изымать дачи и гаражи у их владельцев в СНТ «Тракторосад 2». Вместо этого они найдут альтернативный путь для четырехполосной магистрали, которую планировали проложить по улице Механическая на пересечении с Бродокалмакским трактом.
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