Власти не заберут дачи и гаражи у челябинцев из-за строительства новой магистрали. Фото

Власти Челябинска пообещали не изымать дачи и гаражи у их владельцев в СНТ «Тракторосад 2». Вместо этого они найдут альтернативный путь для четырехполосной магистрали, которую планировали проложить по улице Механическая на пересечении с Бродокалмакским трактом.