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РЖД оборудовали все крупные вокзалы табличками со шрифтом Брайля

РЖД оборудовали все крупные вокзалы табличками со шрифтом Брайля

Все крупные железнодорожные вокзалы России оснастили табличками со шрифтом Брайля и рельефной навигацией.

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