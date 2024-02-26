Главный тренер «Интер Майами»: мы сыграли вничью благодаря гению Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о ничьей с «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС. «У нас хватило характера продолжать искать счастья у чужих ворот, и мы сыграли вничью, можно сказать, благодаря гению Лео», — приводит слова Мартино пресс-служба МЛС.