Главный тренер «Интер Майами»: мы сыграли вничью благодаря гению Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о ничьей с «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС. «У нас хватило характера продолжать искать счастья у чужих ворот, и мы сыграли вничью, можно сказать, благодаря гению Лео», — приводит слова Мартино пресс-служба МЛС.
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