Директор автошколы больше двух лет платил полицейскому за лояльность при сдаче экзаменов

Сотрудник полиции и директор автошколы попали под уголовное дело за «плодотворное» сотрудничество. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске в отношении директора автошколы и сотрудника Госавтоинспекции, которых обвиняют во взяточничестве.