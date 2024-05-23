Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Черножопых выблядков и их родителей немедленно депортировать в их черножопии!Детей , поставивш...
  • Элеонора Коган
    А эту ненормальную  в дурдом.Какой кошмар в квартире.«Приют» с тоннами...
  • Элеонора Коган
    Собачек жалко. Выловить бы их да в приют.«Приют» с тоннами...

Директор автошколы больше двух лет платил полицейскому за лояльность при сдаче экзаменов

Директор автошколы больше двух лет платил полицейскому за лояльность при сдаче экзаменов

Сотрудник полиции и директор автошколы попали под уголовное дело за «плодотворное» сотрудничество. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске в отношении директора автошколы и сотрудника Госавтоинспекции, которых обвиняют во взяточничестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх