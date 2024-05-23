Директор автошколы больше двух лет платил полицейскому за лояльность при сдаче экзаменов

Сотрудник полиции и директор автошколы попали под уголовное дело за «плодотворное» сотрудничество. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске в отношении директора автошколы и сотрудника Госавтоинспекции, которых обвиняют во взяточничестве.
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