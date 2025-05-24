Роналдо продал контрольный пакет акций футбольного клуба «Вальядолид» за €50 млн

Бывший футболист сборной Бразилии, двукратный чемпион мира по футболу Роналдо Луис Назарио де Лима продал контрольный пакет акций испанского футбольного клуба (ФК) «Вальядолид» американской инвестиционной группе за €50 млн.
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