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Учёный-эколог Юрий Паутов погиб на горнолыжном курорте "Губаха"

Учёный-эколог Юрий Паутов погиб на горнолыжном курорте "Губаха"

Почётный эколог Республики Коми учёный Юрий Паутов погиб на горнолыжном курорте "Губаха" в Пермском крае.

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