Соцсети сообщили о серии дерзких поджогов на Зеленстрое в Туле

Пользователи соцсетей подсчитали, что за вечер загорелось уже не менее чем в трех местах. Что происходит?На тульском Зеленстрое и, возможно, в других районах областного центра бесчинствует серийный поджигатель, сообщили пользователи соцсетей.
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