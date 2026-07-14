В Дзержинском к сентябрю отремонтируют 5 участков теплосетей и 6 ЦТП

Капитальный ремонт пяти участков теплотрасс и шести центральных тепловых пунктов (ЦТП) планируется завершить в Дзержинском к началу отопительного сезона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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