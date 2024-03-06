МОСКВА. СЕВЕРО-...
MainБлогГОРОДЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯДОСУГСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    У меня в 2023 году был такой же случай.По интернету нашёл компанию,позвонил,цену назвали 1200р.Пришел мастер с ноутбу...В СЗАО за поверку...
  • Сергей Потемкин
    СхожуВ галерее «Тушино...
  • Ливень
    вроде не весна ещёНа Химкинском бул...

Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердили в 2019 г. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале по итогам прошедшего накануне заседания Президиума столичного правительства, что правительство Москвы одобрило пять новых объектов по программе создания мест приложения труда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх