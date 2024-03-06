Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердили в 2019 г. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале по итогам прошедшего накануне заседания Президиума столичного правительства, что правительство Москвы одобрило пять новых объектов по программе создания мест приложения труда.
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