Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал американские власти выработать механизм санкций в отношении киевского режима в случае нарушения Украиной условий об отказе от ударов по энергообъектам.
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