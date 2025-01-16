РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

303 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Автоблядь была пьяная в жопу!В Челябинске авто...
  • Eduard
    Это ЦУ от его хозяев,где ему указывали как жить!Байден покинет Бе...

Горнозаводскую зону Южного Урала накрыла непогода. Водителей просят быть внимательными

Горнозаводскую зону Южного Урала накрыла непогода. Водителей просят быть внимательными

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в горнозаводской зоне региона в настоящее время идут осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх