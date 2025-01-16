Горнозаводскую зону Южного Урала накрыла непогода. Водителей просят быть внимательными

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в горнозаводской зоне региона в настоящее время идут осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы.