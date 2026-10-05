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На Украине хотят увеличить рабочую неделю для подростков

На Украине хотят увеличить рабочую неделю для подростков

Jens Kalaene/picture-alliance/dpa/TASS В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий расширение трудовых возможностей для молодежи.

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