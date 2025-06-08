У The Expanse: Osiris Reborn появилась страница в Steam и первые скриншоты – игра получит т...

У The Expanse: Osiris Reborn появилась страница в Steam и первые скриншоты – игра получит текстовую русскую локализациюСегодня на мероприятии Future Games Show студия Owlcat Games представила свою новую космическую Action-RPG – The Expanse: Osiris Reborn.
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