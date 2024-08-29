Первый зампостпреда России при ООН Полянский — на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине

Дмитрий Гурин

"вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция" .......... так ведь позиция очень хорошая для нас. Можно и гладить как сейчас наши политики творят, правда уже потихоньку на наждачку переходят, можно и пенальти с хорошего разгона .............. а можно и что ни будь ядреное предложить вставить. Фантазий много, дела маловато.