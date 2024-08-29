Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Первый зампостпреда России при ООН Полянский — на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине

Первый зампостпреда России при ООН Полянский — на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ При всем желании наши западные коллеги не могли не замечать сотни свидетельств о том, как на территории Курской области украинские националисты расстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть район боевых действий.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция&quot; .......... так ведь позиция очень хорошая для нас. Можно и гладить как сейчас наши политики творят, правда уже потихоньку на наждачку переходят, можно и пенальти с хорошего разгона .............. а можно и что ни будь ядреное предложить вставить. Фантазий много, дела маловато.
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