ДМИТРИЙ СМИРНОВ При всем желании наши западные коллеги не могли не замечать сотни свидетельств о том, как на территории Курской области украинские националисты расстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть район боевых действий.
Первый зампостпреда России при ООН Полянский — на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция" .......... так ведь позиция очень хорошая для нас. Можно и гладить как сейчас наши политики творят, правда уже потихоньку на наждачку переходят, можно и пенальти с хорошего разгона .............. а можно и что ни будь ядреное предложить вставить. Фантазий много, дела маловато.
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10 час.
EV
Evgeni Velesik
Филологи пошли!
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10 час.
Александр Симаков
Провожу - до дома, а проведу по горной тропинке или, к примеру, по болоту, если человыек не знает путь."Проводить" и "провести" - это разные формы глагола. "Как я провёл лето" и "Как я провожал лето". Чуете разницу?
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8 час.
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