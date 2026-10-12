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России удалось продать Трампу обещания, которые должны были случиться сами по себе

России удалось продать Трампу обещания, которые должны были случиться сами по себе

Ну что, вот и окончательно обделался крупнейший экспортер дизеля в мире – США. Мировой дефицит покрыть не удалось, сателлиты не помогли, цены на заправках в США – на максимумах.

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