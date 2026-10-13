Российские дипломаты обвинили Францию в незаконном захвате танкера

Правительство Франции не уведомляло посольство России о задержании танкера DF Peak, шедшего под флагом Бенина.
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