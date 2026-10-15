Производители и продавцы электроники предложили Минпромторгу скорректировать параметры технологического сбора, который планируется взимать с 1 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прифронтовая зона...
- Имущество челябин...
- Лукашенко поздрав...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым