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Мужчина погиб из-за нераскрывшегося парашюта в Подмосковье

Мужчина погиб из-за нераскрывшегося парашюта в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Московской области мужчина погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел днем 2 августа на аэродроме "Аэроклассика" в деревне Ватулино городского округа Руза.

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