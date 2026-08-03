Мужчина погиб из-за нераскрывшегося парашюта в Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Московской области мужчина погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел днем 2 августа на аэродроме "Аэроклассика" в деревне Ватулино городского округа Руза.
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