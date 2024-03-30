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Нижегородская правда

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Юлия Барановская: «Когда ты делаешь, свои за тобой потянутся»

В ходе брифинга в преддверии церемонии вручения Национальной премии «СВОИМ» в Нижнем Новгороде телеведущая, блогер Юлия Барановская заявила о важности решения фондом вопросов, связанных с реабилитацией военнослужащих уже сейчас.

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