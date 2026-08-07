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Парадокс референдума в Исландии о вступлении в ЕС  

Парадокс референдума в Исландии о вступлении в ЕС  

Власти Исландии обратились к Еврокомиссии с просьбой не вмешиваться в предстоящий референдум о продолжении переговоров насчет вступления страны в ЕС.

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