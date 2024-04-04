МОК выпустил новые списки спортсменов, которых не допустят к отборочным турнирам на Олимпиаду

Запрет наложили, в частности, на двухратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида СадулаеваОчередной список спортсменов, которых не допустят до отборочных турниров на Олимпиаду 2024 года, выпустил Международный Олимпийский комитет.