МОК выпустил новые списки спортсменов, которых не допустят к отборочным турнирам на Олимпиаду

Запрет наложили, в частности, на двухратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида СадулаеваОчередной список спортсменов, которых не допустят до отборочных турниров на Олимпиаду 2024 года, выпустил Международный Олимпийский комитет.
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