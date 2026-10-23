Адлерский районный суд Сочи назначил Наталье Туракуловой 2,5 года ограничения свободы по делу о гибели туристки в пещере Пасть Дракона.
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