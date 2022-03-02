«Восточный Порт» поделился опытом совместной работы с ФТС в части интеграции электронных систем организаций

Специалисты АО «Восточный Порт» в течение 2021 года провели колоссальную работу по организации информационного взаимодействия между автоматизированной учетной системой терминала и единой автоматизированной информационной системой таможенных органов.
Специалисты АО «Восточный Порт» в течение 2021 года провели колоссальную работу по организации информационного взаимодействия между автоматизированной учетной системой терминала и единой автоматизированной информационной системой таможенных органов.
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