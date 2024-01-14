Рабочих везли на объект: ГИБДД раскрыла детали смертельного ДТП с автобусом в Свердловской области

На трассе Пермь – Екатеринбург ПАЗ врезался в грузовик. Один человек погиб, еще семеро ранены.Стали известны подробности ДТП с автобусом на свердловской трассе, в котором один человек погиб и семеро пострадали.
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