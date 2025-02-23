Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что западные союзники нагружали Украину кредитами, чтобы в дальнейшем забрать в счёт долга страны её территории и активы.
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