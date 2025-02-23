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Политолог: Украину нагружали грузом кредитов, чтобы потом забрать территорию

Политолог: Украину нагружали грузом кредитов, чтобы потом забрать территорию

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что западные союзники нагружали Украину кредитами, чтобы в дальнейшем забрать в счёт долга страны её территории и активы.

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