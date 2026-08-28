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Русская весна

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AFP: ЕС не видит признаков подготовки России к нападению на страны НАТО

AFP: ЕС не видит признаков подготовки России к нападению на страны НАТО

ЕС не видит признаков подготовки России к нападению на страны НАТО, сообщает AFP. Европейские спецслужбы не фиксируют признаков того, что Москва готовится к военному нападению на европейские государства — члены НАТО.

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