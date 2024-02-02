ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Я сожалею что всех жидов не сожгли и не уничтожили во время ВОВ. Это нелюди как и хохлы. Они нелюди. Все проблемы в м...Израильский офице...
  • Костя Гольдис
    Израильский офицер дело говорит!Израильский офице...
  • Aнатолий Райков
    Хороший,или плохой,это вам судить.Я ни у кого подражания не прошу и в друзья ни кому не напрашиваюсь.Просто надо пони...Что будет, если с...

«Телефонный Ермак» для писательницы-русофобки Улицкой: донаты для ВСУ и правомерность уничтожения русских

«Телефонный Ермак» для писательницы-русофобки Улицкой: донаты для ВСУ и правомерность уничтожения русских

Юрий Кот Ещё одна жертва «телефонного Ермака» пранка Вована и Лексуса — писательница Улицкая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Ты, падаль  бандеровская, на дерьмо  изошёл?  Значит, прав  я  , а  не  ты, выродок  гитлеровского вертухая.С  тебя, скунса  принц, как  из  носорога  балерина
Ответить
21 час.
АК
Александр Кутуев
Кровососущих нужно переделать в кровоссущих!
Ответить
20 час.
Ольга Каширина
Улицкая думает, что  Украина  ее  взгляды оценит?  Сомневаюсь. Украинцы прирожденные антисемиты.  Помню, что  молодые люди-евреи за высшим образованием  приезжали в города средней России. В  Украине  их  принимали в ВУЗы   очень неохотно,  особенно  в политехнические институты.  Коррупция а Украине и антисемитизм всегда зашкаливали.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх