Юрий Кот Ещё одна жертва «телефонного Ермака» пранка Вована и Лексуса — писательница Улицкая.
«Телефонный Ермак» для писательницы-русофобки Улицкой: донаты для ВСУ и правомерность уничтожения русских
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ты, падаль бандеровская, на дерьмо изошёл? Значит, прав я , а не ты, выродок гитлеровского вертухая.С тебя, скунса принц, как из носорога балерина
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21 час.
АК
Александр Кутуев
Кровососущих нужно переделать в кровоссущих!
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20 час.
Ольга Каширина
Улицкая думает, что Украина ее взгляды оценит? Сомневаюсь. Украинцы прирожденные антисемиты. Помню, что молодые люди-евреи за высшим образованием приезжали в города средней России. В Украине их принимали в ВУЗы очень неохотно, особенно в политехнические институты. Коррупция а Украине и антисемитизм всегда зашкаливали.
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2 час.
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