«Телефонный Ермак» для писательницы-русофобки Улицкой: донаты для ВСУ и правомерность уничтожения русских

Ты, падаль бандеровская, на дерьмо изошёл? Значит, прав я , а не ты, выродок гитлеровского вертухая.С тебя, скунса принц, как из носорога балерина

Ольга Каширина

Улицкая думает, что Украина ее взгляды оценит? Сомневаюсь. Украинцы прирожденные антисемиты. Помню, что молодые люди-евреи за высшим образованием приезжали в города средней России. В Украине их принимали в ВУЗы очень неохотно, особенно в политехнические институты. Коррупция а Украине и антисемитизм всегда зашкаливали.