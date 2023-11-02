Более 300 га территорий благоустроили в Москве по проекту «Активный гражданин»

Московские районы благоустраивают с помощью голосований в проекте «Активный гражданин». Только в этом году привели в порядок более 300 гектаров территории, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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