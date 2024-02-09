Подведены итоги работы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 2023 год

8 февраля 2024 года на двадцать шестом заседании Тюменской областной думы седьмого созыва Павел Меньщиков представил отчёт о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 2023 год.
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