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Полицейскими в подмосковном Королеве задержан подозреваемый в кражах велосипедов

Полицейскими в подмосковном Королеве задержан подозреваемый в кражах велосипедов

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. Королев в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии краж задержан ранее неоднократно судимый 42-летний житель г.

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