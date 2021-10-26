Полицейскими в подмосковном Королеве задержан подозреваемый в кражах велосипедов

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. Королев в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии краж задержан ранее неоднократно судимый 42-летний житель г.
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